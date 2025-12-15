Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Регион
15 декабря, 10:46

Bild: Киев готов обсуждать выборы президента и отказ от НАТО на переговорах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Власти Украины на переговорах в Берлине якобы допускают возможность серьёзных уступок. Как пишет Bild со ссылкой на источники, Киев готов при определённых условиях согласиться на проведение выборов в течение 100 дней и отказаться от вступления в НАТО.

«Оба пункта Украина готова была бы принять при определённых обстоятельствах», — указано в статье.

Кроме того, Киев якобы согласен на «заморозку» текущей линии соприкосновения. При этом украинская сторона отказывается выводить войска со всей территории Донбасса.

СМИ: Зеленский поручил Раде разработать проект о выборах при военном положении
СМИ: Зеленский поручил Раде разработать проект о выборах при военном положении

Напомним, что переговоры в Берлине начались в воскресенье, 14 декабря, с участием Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча, на которой обсуждали мирный план из 20 пунктов, длилась пять часов. По её завершении Уиткофф заявил о достижении определённого прогресса. Переговоры было решено возобновить в понедельник, 15 декабря, с участием европейских лидеров.

Полина Никифорова
