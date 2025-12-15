Певец Пит Джейсон рассказал о карьере после распада группы «Премьер-министр»

Экс-солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон рассказал, как строит сольную карьеру и поддерживает форму после распада коллектива. В интервью он объяснил свой подход к жизни и работе.

Артист признался, что начинать с нуля было непросто, но он не считает уход ошибкой. Для него это стал вызов и возможность начать с чистого листа, опираясь на огромный багаж прежнего опыта.

«Чем старше становлюсь, тем больше приобщаюсь к физическим нагрузкам... У меня есть турник и ролик для пресса, которые помогают мне каждый день работать над моей физической формой», — поделился Джейсон с Леди Mail.

Он добавил, что не ностальгирует по прошлому, хотя периодически выступает с бывшими коллегами. По его словам, группа «Премьер-министр» «никуда из нашей жизни не ушла» и остаётся частью его пути.

