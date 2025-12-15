Данилов: Европейские бюджеты в тупике, долгосрочной помощи Украине не будет

Европейский союз оказался в «абсолютном тупике». Об этом РИА «Новости» сообщил профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. По его мнению, надежды Брюсселя на перераспределение бюджетов и фондов для поддержки Украины не оправдаются.

«Европа пыталась самостоятельно найти новые источники. Изначально было понятно: ЕС придётся перенаправить часть общих средств на украинское направление. На первом этапе это сделали, и проблема частично была решена. Сейчас данный ресурс исчерпан», — пояснил эксперт.

Данилов отметил, что теперь у Европы нет средств для дальнейшей поддержки Киева. США, по его словам, вряд ли вмешаются: Вашингтон не намерен спонсировать стороны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, и считает, что Брюссель должен справляться самостоятельно. При этом, как подчеркнул аналитик, европейские лидеры сильно переоценили свои финансовые возможности.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что в случае, если вопрос о вступлении Украины в НАТО больше не обсуждается, Брюсселю следует определить реальные гарантии безопасности для страны. Гарантии для Украины должны быть представлены не только в устной форме или на бумаге, а выражаться в реальных действиях и величинах, в том числе, войсках и возможностях.