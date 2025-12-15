Россия и США
15 декабря, 07:44

Каллас призвала ЕС обсудить гарантии безопасности Украины взамен членства в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала сформулировать новые гарантии безопасности Украине взамен её членству в НАТО. Своим мнением она поделилась перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза.

«Если это (вступление Украины в НАТО. — Прим. Life.ru) не подлежит больше обсуждению и об этом не идёт речь, значит нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми», — заявила она.

По словам Каллас, гарантии для Украины должны быть представлены не только в устной форме или на бумаге, а выражаться в реальных действиях и величинах, в том числе, войсках и возможностях.

Ранее в Берлине прошли переговоры представителей США и Украины при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. На встрече обсуждались политическое соглашение о прекращении боевых действий, включая возможные параметры перемирия, территориальные уступки и гарантии безопасности для Киева. Позднее американские СМИ писали, что переговоры оказались «непростыми».

