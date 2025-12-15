Каллас призвала ЕС обсудить гарантии безопасности Украины взамен членства в НАТО

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала сформулировать новые гарантии безопасности Украине взамен её членству в НАТО. Своим мнением она поделилась перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза.

«Если это (вступление Украины в НАТО. — Прим. Life.ru) не подлежит больше обсуждению и об этом не идёт речь, значит нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми», — заявила она.

По словам Каллас, гарантии для Украины должны быть представлены не только в устной форме или на бумаге, а выражаться в реальных действиях и величинах, в том числе, войсках и возможностях.