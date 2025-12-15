«КамАЗ» представил новые модели «Москвича» — М70 и флагманский М90

«КамАЗ» показал членам совета директоров новые модели бренда «Москвич» — М70 и М90. Презентация прошла 12 декабря в Набережных Челнах на заседании совета директоров компании, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

В рамках мероприятия участникам предложили тест-драйв легковой линейки. Топ-менеджеры проехали на городском кроссовере «Москвич 3», который выпускается с ноября 2022 года, а также опробовали «Москвич 8» и две новые модели — М70 и М90.

В компании уточнили, что «Москвич М90» стал новым флагманом бренда. Это семиместный кроссовер с полным приводом, адаптацией под российские условия эксплуатации и расширенным набором опций.

