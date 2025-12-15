В МИД Германии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО

Россия может принять позицию Украины, если готовность Киева отказаться от членства НАТО является предложением для достижения мира. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, передаёт Bild.

При этом глава немецкой дипломатии акцентировал, что Москва не должна сомневаться в решимости Европы продолжать поддержку Киева. Он уточнил, что усилия будут направлены на обеспечение Украине максимально сильных позиций за столом переговоров. Вадефуль добавил, что в случае провала дипломатических усилий Киев получит все необходимые ресурсы для ответа на агрессию.

«Мы будем и дальше делать всё возможное, чтобы Украина могла добиться наилучших переговорных позиций и, в случае неудачи, чтобы у неё были все необходимые средства для ответа на эту агрессивную войну», — поделился подробностями Вадефуль.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от требований о вступлении в НАТО. Тем не менее в обмен он требует гарантии коллективной безопасности от США и Европы. Он уточнил, что речь идёт о двусторонних гарантиях, схожих с положениями статьи 5 устава Североатлантического альянса. По словам Зеленского, такие обязательства должны предоставить не только США, но и европейские партнёры, а также другие страны, включая Канаду и Японию.