Мирный план Трампа для Украины оказался «смоляным чучелком», в которое «влипли» украинцы, а теперь в него же попадёт и Европа. Такое мнение высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

По его оценке, цель США — отвязать украинский конфликт от антироссийских санкций и отвлечь европейцев, чтобы перебросить свои силы на противостояние с Китаем. Он заявил, что единственная страна, заинтересованная в прекращении войны, — это Соединённые Штаты.

«Украинцы с восторгом кинулись его бить, и понятно, что влипли. То же самое Трамп вкинул и европейцам... И европейцы, точно так же как и украинцы, сейчас будут бить, топтать это «смоляное чучелко», — сказал аналитик в разговоре с «Царьградом».

Шлепченко добавил, что для киевской элиты война — лишь бизнес-процесс, а России в её интересах добиваться от Украины полных репараций за понесённые потери.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине давно пора провести выборы, и обвинил Киев в использовании конфликта для удержания власти. В ответ Владимир Зеленский демонстрирует готовность к выборам, но, по данным украинских источников, это имитация под давлением. Логика Киева сводится к тому, чтобы переложить ответственность на США: выборы возможны лишь при прекращении боевых действий, которого должна добиться Западная коалиция.