Путин обсудил с секретарём генсовета ЕР участие бойцов СВО в избирательной кампании

Президент России Владимир Путин встретился с секретарём генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. Обсуждалась работа партии в 2025 году, участие бойцов специальной военной операции в выборах и подготовка к кампании 2026 года. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Встреча Путина с Владимиром Якушевым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«По итогам Единого дня голосования-2025 890 участников СВО получили мандат. В 2024 году было всего 304, поэтому рост очевиден», — сказал Якушев.

Он подчеркнул, что партия полностью выполнила поручения Путина с XXII съезда 2024 года. Были проведены образовательные треки на площадке Высшей партийной школы, каждому участнику СВО назначены наставники на всех уровнях, что позволило повысить эффективность участия в выборах.

Особое внимание уделялось приведению «Народной программы» в соответствие с указами президента и национальными проектами. Был создан отдельный подраздел, касающийся участников СВО и членов их семей, возглавляемый Владимиром Сайбелем, Героем России. По словам Якушева, законодательные инициативы по поддержке бойцов и их семей голосуются практически единогласно.

Партия также продолжает волонтёрскую и гуманитарную работу: с начала специальной военной операции доставлено 140 тысяч тонн помощи в исторические регионы и Белгородскую и Курскую области. Молодогвардейцы и сторонники партии участвуют в госпиталях, помогают пожилым людям и обеспечивают доставку гуманитарной помощи. На Черноморском побережье партийные волонтёры вывезли 3,3 тысячи тонн мазута и очистили 12,5 километра береговой линии.