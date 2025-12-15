Прямая линия 2025
15 декабря, 11:14

Лина Джебисашвили поддержала одного из финалистов «Битвы сильнейших»

Лина Джебисашвили. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Финалист шоу «Битва сильнейших» Александр Шепс уже получает поддержку коллег. На премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» медиум встретился с ясновидящей Линой Джебисашвили, которая публично обратилась к поклонникам проекта.

Лина Джебисашвили и Александр Шепс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ linadje108

«Очень скоро нам понадобятся все ваши голоса. Александр — люблю, ценю, уважаю. Удачи в финале «Битвы сильнейших», — написала в своих соцсетях ясновидящая, принимавшая участие в первом сезоне проекта.

В эту субботу определились финалисты шоу. По итогам 30-го выпуска за победу поборются Максим Левин, Александр Шепс, Влад Череватый и Марьяна Романова. Победителя выберут зрители — голосование завершилось вечером 14 декабря.

Кроме того, медиума Шепса поддерживает ещё одна коллега. Эстонская ведьма Мэрилин Керро не осталась в стороне и тоже выразила свою поддержку Александру в финале шоу. Это заявление приобретает особый интерес на фоне личных отношений между ведьмой и колдуном.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

