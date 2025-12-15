Прямая линия 2025
15 декабря, 11:58

Стилист Лисовец призвал россиян не надевать «всё лучшее сразу» на корпоративы

Близится Новый год, а значит, для работающих россиян пришла пора корпоративов. О том, как одеться на мероприятие, чтобы не ударить в грязь лицом, читателям Life.ru рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

Лисовец напомнил, что офисный дресс-код и наряд на корпоратив — вещи разные, поэтому на праздник вы можете показать себя во всём блеске, но важно не переусердствовать.

Не приветствуются слишком вульгарные наряды, ни в коем случае не стоит использовать «всё лучшее и сразу». То есть не пытайтесь выглядеть броско, ярко или вульгарно. Это может испортить репутацию, и уже через час-два такой образ будет выглядеть очень потрёпанным и несимпатичным.

Влад Лисовец

Стилист

Стилист предлагает для дам универсальный и беспроигрышный вариант для корпоративов: каблуки, платье, лёгкие причёски и струящиеся волосы. Мини — тоже можно! А также макси, бархат, кружево — главное, чтобы вы чувствовали себя частью этого праздника, добавляет Владислав.

«Если у женщины красивые ноги, она может прийти в мини. Корпоратив — это всё-таки не рабочий дресс-код, поэтому здесь все способы хороши, даже супермини. Но без вульгарности», добавил Лисовец.

Мужчинам стилист советует выбрать для корпоратива элегантный образ. Джинсы допускаются, но в пару к ним нужно выбрать рубашку или пиджак. А ещё Лисовец призывает вспомнить о галстуках, тем более что они сейчас снова в тренде.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Вишнякова
