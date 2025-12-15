Россиянке отменили кредит, который оформила её 9-летняя дочь, играя в Roblox

Жительнице Кирова разрешили не выплачивать кредит, который мошенники оформили через её 9-летнюю дочь во время игры в Roblox. Ребёнок получил телефон всего на полтора часа — этого хватило, чтобы злоумышленники оформили займ и вывели сотни тысяч рублей. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

Девочке написали «дяденьки» и пообещали бонусы в игре за коды из СМС. В итоге мошенники получили доступ к мобильному банку матери и за 16 минут оформили потребительский кредит, переведя около 700 тысяч рублей на разные счета.

Банк отказался аннулировать кредит, заявив, что клиентка сама передала данные. Суд первой инстанции поддержал эту позицию. Однако при апелляции выяснилось, что женщина не выражала воли на оформление кредита и фактически не получала деньги — средства сразу ушли мошенникам.

Коллегия также указала на ошибки банка: он заблокировал один перевод, но спустя несколько минут пропустил операцию почти на полмиллиона рублей. В итоге суд отменил прежнее решение и признал кредитную сделку недействительной.

Roblox — популярная игровая онлайн-платформа и конструктор игр, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других людей. Платформа насчитывает сотни миллионов активных пользователей в месяц, её популярность резко возросла во время пандемии ковида. Однако часто Roblox является инструментом в руках преступников: игроки сталкиваются с сексуальными домогательствами, запугиванием и буллингом. Из-за наличия на платформе материалов с пропагандой экстремизма, терроризма, ЛГБТ*, призывов к насилию Роскомнадзор объявил о блокировке на территории России Roblox.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.