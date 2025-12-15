Вслед за Россией Roblox могут заблокировать и в США

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмайер подал гражданский иск против платформы Roblox, обвинив компанию в введении пользователей в заблуждение и недостаточной защите детей от сексуальных хищников. Об этом сообщило Dexerto.

«Мы изучили информацию, затребованную по нашему запросу, и обнаружили недопустимые вещи. Roblox агрессивно привлекает маленьких детей, но не защищает их от сексуальных хищников», — заявил Утмайер.

Иск был подан 11 декабря после анализа внутренних документов Roblox, полученных в рамках уголовного запроса штата. Как утверждает прокуратура, материалы показали серьёзные проблемы в системе модерации и обеспечении безопасности несовершеннолетних пользователей.

Ранее власти Флориды уже направляли в компанию гражданские и уголовные запросы с требованием раскрыть данные о механизмах защиты, модерации контента и случаях противоправных действий на платформе. При этом Roblox, аудитория которой насчитывает миллионы пользователей младше 13 лет, отвергает обвинения и заявляет о внедрении новых инструментов модерации и обновлений в 2025 году.

Утмайер подчеркнул, что гражданский иск используется как дополнительная мера давления параллельно с продолжающимся уголовным расследованием, и пообещал добиться привлечения компании к ответственности за утрату доверия родителей.