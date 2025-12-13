Жена американского бойца СВО рассказала, что в США детям запрещают Roblox из-за извращенцев

В США родители массово запрещают своим делать играть в Roblox из-за сидящих там извращенцев. Об этом телеведущей Марии Шаховой рассказала жена Дерека Хаффмана, переехавшего в Россию из США и ушедшего на СВО. ДеАнна объяснила, что в Америке Roblox считается «местом, где извращенцы ищут детей»

Многодетная мама объяснила, что не знает о блокировке Roblox именно на территории России, но в США играть на онлайн-платформе своим детям не разрешала. Кроме того, семья Хаффмана вовсе старается избегать различных игр, где есть возможность общения с детьми в чатах.

«Я слышала, что из-за этого приложения с детьми случалось много плохого, все проблемы именно, когда они общаются в чате. Я не знаю о блокировке. Мы вообще избегаем всех игр с чатами», — рассказала ДеАнна.

Многие жители Америки также знают об извращенцах, которые сидят в Roblox, но некоторые родители продолжают разрешать детям играть на платформе, думая, что «с их детьми такого не случится».

«Короче, вы поняли, многодетные американские родители тоже против таких игр, так что перестаньте уже мне писать, что с вашим ребёнком «всё ок, верните ему Роблокс». Как будто я что-то решаю», — написала Шахова.

Roblox — популярная игровая онлайн-платформа и конструктор игр, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других людей. Платформа насчитывает сотни миллионов активных пользователей в месяц, её популярность резко возросла во время пандемии ковида. Однако часто Roblox является инструментом в руках преступников: игроки сталкиваются с сексуальными домогательствами, запугиванием и буллингом. Из-за наличия на платформе материалов с пропагандой экстремизма, терроризма, ЛГБТ*, призывов к насилию Роскомнадзор объявил о блокировке на территории России Roblox.

