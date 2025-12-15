Прямая линия 2025
15 декабря, 11:25

Умерла народная артистка РФ Ирина Андрианова

Обложка © Kino-teatr / Slon

После продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью на 77-м году жизни умерла народная артистка РФ и актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнование родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой», — говорится в сообщении.

Детали относительно даты и места прощания с народной артисткой России будут объявлены дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на 77-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Мария Байер (Шор). Актриса создала на его сцене яркие образы в спектаклях «Не боюсь Вирджинии Вульф», «Поминальная молитва» и многих других, за что была удостоена Премии главы города и любви зрителей.

