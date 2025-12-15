Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 11:35

Израильский историк рассказал, как ИИ изменит лицо войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Искусственный интеллект и робототехника сделают войны будущего значительно более разрушительными, но при этом могут способствовать соблюдению норм права. Об этом в интервью рассказал израильский военный историк, доцент Еврейского университета Дани Орбах.

По его словам, ИИ способен экспоненциально увеличить число выявляемых законных военных целей, а значит, и масштаб наносимых ударов. Однако ключевое отличие от человека — отсутствие усталости и эмоций, которые часто приводят к роковым ошибкам на войне.

«ИИ не будет уставать. Многие плохие решения на самом деле принимают из-за нехватки времени. На войнах офицеры порой почти не спят, и они могут быть разгневаны, могут захотеть мести», — отметил эксперт в разговоре с RTVI.

При этом Орбах уверен, что машина не заменит человека в принятии решений, а будет играть вспомогательную роль. Он провёл аналогию с медициной: и пациенты, и военные хотят, чтобы окончательное слово оставалось за человеком на другом конце провода.

Россиян предупредили о риске «цифровой деменции» из-за искусственного интеллекта
Россиян предупредили о риске «цифровой деменции» из-за искусственного интеллекта

Ранее эксперт в области IT заявил, что перед Россией стоит серьёзный вызов в создании полноценной альтернативы иностранным сервисам искусственного интеллекта. Он положительно оценил инициативу по созданию единого штаба для руководства отраслью, подчеркнув, что без централизованного стратегического распределения задач, финансирования и привлечения компетентных кадров нормальное развитие этой сферы невозможно.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar