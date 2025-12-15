Израильский историк рассказал, как ИИ изменит лицо войны
Искусственный интеллект и робототехника сделают войны будущего значительно более разрушительными, но при этом могут способствовать соблюдению норм права. Об этом в интервью рассказал израильский военный историк, доцент Еврейского университета Дани Орбах.
По его словам, ИИ способен экспоненциально увеличить число выявляемых законных военных целей, а значит, и масштаб наносимых ударов. Однако ключевое отличие от человека — отсутствие усталости и эмоций, которые часто приводят к роковым ошибкам на войне.
«ИИ не будет уставать. Многие плохие решения на самом деле принимают из-за нехватки времени. На войнах офицеры порой почти не спят, и они могут быть разгневаны, могут захотеть мести», — отметил эксперт в разговоре с RTVI.
При этом Орбах уверен, что машина не заменит человека в принятии решений, а будет играть вспомогательную роль. Он провёл аналогию с медициной: и пациенты, и военные хотят, чтобы окончательное слово оставалось за человеком на другом конце провода.
Ранее эксперт в области IT заявил, что перед Россией стоит серьёзный вызов в создании полноценной альтернативы иностранным сервисам искусственного интеллекта. Он положительно оценил инициативу по созданию единого штаба для руководства отраслью, подчеркнув, что без централизованного стратегического распределения задач, финансирования и привлечения компетентных кадров нормальное развитие этой сферы невозможно.
