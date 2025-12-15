Белоусов будет проводить регулярные встречи с волонтёрами, помогающими бойцам СВО

После диалога с активистами Народного фронта министр обороны России Андрей Белоусов инициировал регулярные встречи с волонтёрами, оказывающими помощь участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«По предложению Белоусова встречи с волонтёрами будут проходить на регулярной основе – ежеквартально», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Белоусов поставил задачу разработать многоуровневую систему взаимодействия с волонтерским движением и поручил ответственным ведомствам изучить и реализовать озвученные волонтерами предложения.

А ранее работающие в зоне СВО журналисты провели встречу с Андреем Белоусовым, в ходе которой обсудили ряд критически важных тем. В частности, были затронуты темы качества боеприпасов и связи, а также вопросы, связанные с развитием нового рода войск — беспилотных систем.