Алина Загитова вошла в Книгу рекордов России, выступив на плавучей АЭС на Чукотке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова установила уникальный рекорд, выступив с показательным номером на борту плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в Певеке (Чукотка). Как сообщила сама фигуристка в своём Telegram-канале, этот прокат стал самым северным в истории фигурного катания.

Загитова выступила на плавучей атомной ТЭС. Видео © Telegram / Алина Загитова

«Я сделала это. Новый рекорд Книги рекордов России. Ради этого я полетела буквально на край Земли — в Певек, на Чукотке. И вышла на лёд там, где до меня не выступал никто: на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», — написала Загитова.

Она отметила, что в своём номере сделала акцент не на технически сложные элементы, а на артистизм и художественную составляющую.

Выступление состоялось в рамках проекта «Сердце Севера» и принесло спортсменке сразу два достижения: она стала первым человеком, выступившим на льду, залитом на палубе плавучей АЭС, а также автором самого северного проката в мире. Представители Книги рекордов России, присутствовавшие на станции, официально зафиксировали оба рекорда. Съёмки этого уникального события войдут в документальный фильм «Сердце Севера», премьера которого запланирована на 2026 год. По словам фигуристки, главной сложностью стали экстремальные погодные условия — сильный ветер и скользкая поверхность требовали максимальной концентрации и полного контроля над телом во время катания.

Напомним, что в середине октября олимпийская чемпионка Алина Загитова анонсировала установление двух новых рекордов в ходе своей рабочей поездки на Чукотку. Детали этих достижений спортсменка на тот момент держала в секрете, подогревая интерес своей аудитории. Тогда Загитова лишь отметила, что проект потребовал от неё серьёзных вложений сил.