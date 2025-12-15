Евросоюз впервые ввёл санкции против гражданина США Джона Марка Дугана, обвинив его в поддержке «российских информационных операций в интернете». Соответствующее постановление было опубликовано в официальном журнале ЕС.

В документе утверждается, что Дуган участвует в «прокремлёвских цифровых кампаниях в интернете». Основанием для ограничительных мер названа его поддержка действий России на Украине. В постановление отмечается и то, что Дуган имеет одновременно американское и российское гражданство.

Джон Марк Дуган, бывший морской пехотинец и помощник шерифа Флориды. В 2016 году он запросил политическое убежище в России после преследования со стороны ФБР. Причиной стало его участие в работе сайта PBSOtalk.org, где публиковались данные о коррупции в правоохранительных органах США. В настоящее время он занимается журналисткой деятельностью на территории России. Более того, по данным на 2023 год он находился в Донбассе в качестве военного корреспондента, а также публично поддерживал СВО и желал российским военным успехов.

Ранее сообщалось, что бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен подал заявление о предоставлении убежища в России. Он пояснил, что срок его пребывания в стране по визе подходил к концу, и он принял решение не продлевать её, а ожидать решения властей. Политик неоднократно заявлял о своём намерении переехать в Москву и выучить русский язык.