15 декабря, 12:06

Риелтор раскрыла схему, как сдавать квартиру в аренду и гасить ипотеку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Father - Studio

Покупка квартиры в ипотеку с последующей сдачей её в аренду может стать выгодной инвестицией, если арендная плата покроет ипотечный платёж. Об этом рассказала риелтор Юлия Юсова.

Риелтор объяснила, насколько выгодно брать жильё в ипотеку и сдавать его. Видео © Пятый канал

«Чем больше недвижимости, тем лучше... Арендный платёж покрывает ипотечный. Это очень выгодно», — объяснила Юсова в беседе с Пятым каналом.

Эксперт советует отказаться от покупки жилья на вторичном рынке по повышенной ставке и обратить внимание на новостройки. Их можно приобрести по льготным программам, например, по семейной ипотеке или в рассрочку.

По её словам, пытаться компенсировать высокую ставку по ипотеке завышением арендной платы не стоит — она всё равно должна оставаться в рамках рыночной. Ключ к успеху — правильный выбор объекта и программы кредитования.

Риелторы заявили, что покупка жилья стала неподъёмной для 92% россиян

Ранее Гильдия риелторов Москвы объявила о планах с нового года повысить минимальные тарифы на услуги при продаже вторичного жилья на 20-25%. Согласно инициативе, минимальная фиксированная плата составит 300 тысяч рублей (или 3.5% от стоимости) при свободной продаже и 500 тысяч рублей (также 3.5%) при альтернативной сделке.

