В результате обстрела Каховки со стороны ВСУ пострадала женщина и погиб мужчина

Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю и зданию общественной приёмной в Каховке Херсонской области. В результате атаки погиб мирный житель, ещё одной женщине понадобилась помощь. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

«Под обстрел попала и общественная приёмная, именно она была целью террористов. На пороге администрации осколками ранило женщину. Женщина госпитализирована», — написал он.

Глава округа осудил действия ВСУ, назвав произошедшее «сознательным преступлением». Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что две женщины получили ранения из-за атак ВСУ в Белгородской области. Одну из пострадавших с осколочными ранениями плеча, бедра и головы доставили в ЦРБ.