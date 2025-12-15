Родителям фанатов Roblox подсказали, как помочь детям справиться с «потерей»

Дети легко находят обходные пути при ограничении доступа к Roblox. Об этом Life.ru сообщила лидер движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева. По её мнению, родителям важнее проводить с детьми время офлайн — играть в настольные игры или заниматься совместными активностями.

Инна Гориславцева о Roblox. Видео © Life.ru

«Старшие дети выгоревали ровно 2–3 дня, а на 3–4-й день уже нашли обходные способы подключения. Единственный способ узнать, чем живёт ребёнок, — уделять ему внимание, проводить с ним время вне Интернета, играть вместе в настолки. Ничего страшного не случится, если детей временно лишить Roblox», — сказала Гориславцева.

Эксперт подчеркнула, что её поколение росло без виртуальных развлечений, занимаясь настольными играми, активными играми на улице и кружками в школе, и это не помешало им стать успешными и компетентными взрослыми. По её мнению, цифровые ресурсы могут быть полезны, но важно контролировать их присутствие в жизни детей и ограничивать время, проведённое онлайн.