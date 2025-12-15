Политолог объяснил, почему США не могут надавить на Киев в переговорном процессе

Украина ориентируется на Европу, а не на США, поэтому влияние Вашингтона на Киев в переговорном процессе значительно ограничено. Об этом заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, Владимир Зеленский демонстрирует подчёркнуто самостоятельную позицию в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Администрация республиканца, отметил Блохин, выступает скорее в роли модератора переговоров и сторонницы мирного урегулирования, тогда как Киев предпочитает держаться ближе к Брюсселю.

«Они надеются, что американские элиты поменяются через три года. Поэтому европейцы полагают, что все эти трения — это временно», — подытожил Блохин.

Напомним, что переговоры в Берлине начались в воскресенье, 14 декабря, с участием Стива Уиткоффа от США, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча, на которой обсуждали мирный план из 20 пунктов, длилась пять часов. По её завершении Уиткофф заявил о достижении определённого прогресса. Переговоры было решено возобновить в понедельник, 15 декабря, с участием европейских лидеров.