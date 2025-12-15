Мурашко рассказал, какие три болезни чаще всего встречаются у школьников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что среди наиболее распространенных заболеваний у школьников лидируют проблемы с органами зрения, дыхания и опорно-двигательным аппаратом. Также отмечается рост случаев ожирения среди детей. По его словам, в 2024 году ожирением страдали 480 тысяч школьников.

«Это заболевания органов дыхания, поэтому необходима профилактика, своевременное разобщение в образовательных коллективах для того, чтобы минимизировать распространение [инфекций]. Также болезни глаз, и прогрессирование заболеваний с возрастом — это опорно-двигательный аппарат, в частности, сколиоз. И мы видим, по данным 2024 года, что 480 тысяч школьников страдает ожирением», — сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Министр отметил, что особое внимание уделяется здоровью детей и подростков, включая их репродуктивное здоровье. Профилактические осмотры охватывают почти всех школьников (98%). Общая заболеваемость по всем возрастам увеличилась из-за более точной диагностики. У школьников наблюдается рост эндокринных заболеваний (особенно ожирения) и проблем с опорно-двигательным аппаратом. При этом снижается заболеваемость желудочно-кишечного тракта и кожными болезнями. Среди подростков 15-17 лет также отмечен небольшой общий рост заболеваемости, но при этом уменьшается доля психических расстройств и травм.

А ранее Мурашко объявил о победе над очередями на ЭКО в России. За последние пять лет число таких процедур выросло на 27%, а в 2024 году благодаря им на свет появились более 32 тысяч малышей.