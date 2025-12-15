«Любовь, а не лекарства»: Ветврач рассказал, как питомцам пережить частые смены погоды

Резкие температурные перепады и скачки атмосферного давления влияют на всех теплокровных, включая питомцев. В беседе с Life.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков дал рекомендации по помощи домашним животным во время частых смен погоды.

Температурные изменения — резкое похолодание, резкое потепление, так называемые температурные качели — сопровождаются изменением атмосферного давления, что влияет на всех теплокровных. У людей может обостряться депрессия, головные боли, особенно у склонных к вегетососудистым дистониям, симпатоадреналовым кризам или просто эмоциональных людей. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Специалист подчеркнул, что питомцы, чьё эмоциональное развитие часто сравнивают с трёхлетними детьми, переживают такие изменения особенно остро. Это может проявляться не только в обострении хронических недугов, но и в заметном снижении активности и настроения — состоянии, схожем с депрессией. Если человек может контролировать ситуацию, то животные эмпатичны, они не только страдают от собственного недомогания, но и бессознательно копируют тревожное или подавленное состояние владельца.

«Чтобы пережить эти температурные качели, климатические изменения, которые негативно влияют на самочувствие и нас, и питомцев, можно посоветовать: будьте сами бодры, веселы. Старайтесь поддерживать себя в тонусе, иметь хорошее настроение, минимизировать негативные эмоции, сдерживать себя», — посоветовал эксперт.

Шеляков объясняет это тем, что положительная модель поведения хозяина будет благоприятно отражаться и на четвероногом друге. Кроме того, следует не принуждать питомца к активностям, если он того не хочет. Не менее важно соблюдать привычный рацион, избегая перекармливания, но при этом использовать любимые лакомства как способ поддержки.

Главным «лекарством» в такие климатические периоды Шеляков назвал не медикаменты, а повышенное внимание, заботу, совместные спокойные игры и отдых, которые создают у животного чувство безопасности. В завершение он добавил, что питомцам в дни погодных перепадов полезно проводить больше времени рядом с хозяином. По словам эксперта, это снижает тревожность и помогает легче перенести дискомфорт.

«Проводите больше времени со своими питомцами, сами отдыхайте больше, поиграйте с ними. Это как раз тот случай, когда надежда на любовь, а не на лекарства. А питомцам я советую не раскисать и быть поближе к хозяину в такие температурные перепады», — подчеркнул Шеляков.

