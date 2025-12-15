Орбан заявил, что эта неделя станет решающей для мира на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что эта неделя может стать решающей для завершения конфликта на Украине. По его словам, мир «никогда не был так близок». Венгрия, подчеркнул Орбан, не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, не отправляет Украине деньги и оружие, а также не участвует в займах ЕС, предназначенных для финансирования военных действий.

Орбан также обвинил европейские страны в желании продлевать конфликт экономическими методами, в частности через конфискацию российских активов. Венгерский премьер назвал подобные действия «равносильными открытому объявлению войны», которое вызовет ответ со стороны России.

Напомним, накануне в Берлине стартовали переговоры с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. В ходе пятичасовой встречи обсуждался двадцатипунктный мирный план. По завершении диалога с украинской делегацией, Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. Переговоры было решено возобновить в понедельник, 15 декабря, с участием европейских лидеров.