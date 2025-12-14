Орбан допустил потерю Рютте поста генсека НАТО из-за угроз России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может потерять свой пост из-за недавних высказываний о конфликте с Россией. Об этом политик рассказал в интервью порталу Mandiner.

Слова Рютте, по мнению Орбана, вызывают серьёзную тревогу, поскольку они не только напоминают об ужасах прошлых войн, но и вступают в прямое противоречие с текущей позицией Соединённых Штатов.

Орбан также отметил, что внутри Североатлантического альянса сложилась беспрецедентная ситуация. По его оценке, сейчас Америка выступает за мирное урегулирование, в то время как европейские страны, напротив, стремятся к продолжению войны.