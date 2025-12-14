Орбан допустил потерю Рютте поста генсека НАТО из-за угроз России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может потерять свой пост из-за недавних высказываний о конфликте с Россией. Об этом политик рассказал в интервью порталу Mandiner.
Слова Рютте, по мнению Орбана, вызывают серьёзную тревогу, поскольку они не только напоминают об ужасах прошлых войн, но и вступают в прямое противоречие с текущей позицией Соединённых Штатов.
Орбан также отметил, что внутри Североатлантического альянса сложилась беспрецедентная ситуация. По его оценке, сейчас Америка выступает за мирное урегулирование, в то время как европейские страны, напротив, стремятся к продолжению войны.
Ранее Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем призвал европейские страны нарастить оборонные расходы и подготовиться к «сражению с русскими». Он также заявил о необходимости перехода к «военному образу мышления», утверждая, что НАТО якобы может стать следующей целью России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать соответствующие гарантии в письменном виде.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.