Стало известно о подготовке Харрис к выборам президента США в 2028 году

Экс-вице-президент США Камала Харрис, проигравшая прошлые выборы, может снова попытать счастье. Как пишет портал Axios, она делает первые шаги в подготовке к новой президентской кампании в 2028 году.

Ключевым сигналом стало её выступление перед Национальным комитетом Демократической партии. Харрис резко сменила риторику: вместо защиты политики бывшего американского лидера Джо Байдена она раскритиковала обе ведущие партии США за неспособность оправдать доверие избирателей. Многие демократы после этого заявили, что хотели бы видеть её кандидатом в 2028-м.

Ещё одним важным шагом стало расширение книжного тура в поддержку мемуаров «107 дней». Харрис запланировала выступления в ключевых для праймериз штатах, таких как Южная Каролина, и в городах с большой долей темнокожего населения, чья поддержка традиционно сильна за ней и может стать решающей.

Ранее американский лидер Дональд Трамп бросил вызов Джо Байдену и Камале Харрис, предложив провести для них тест на IQ. Глава Белого дома задал риторический вопрос о том, кто из них одержал бы верх в таком интеллектуальном состязании. Это уже не первая попытка Трампа поставить под сомнение чьи-либо умственные способности.