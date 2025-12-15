В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами

В Екатеринбурге полиция задержала 22-летнего мужчину, прибывшего в столицу Урала из другого региона страны, при котором были обнаружены три самодельных взрывных устройства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержание произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий во время патрулирования. Он уточнил, что задержанный в настоящее время помещён под стражу.

По словам представителя ведомства, при досмотре у мужчины изъяли три самодельных взрывных устройства, которые, по его оценке, могли привести к серьёзным последствиям. Горелых добавил, что более подробные обстоятельства произошедшего пока не разглашаются в интересах следствия.

Как уточнили РИА «Новости» в правоохранительных органах, подозрение пало на мужчину в минувшие выходные. Его задержали при патрулировании в микрорайоне Эльмаш, на территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России.

Ранее ФСБ объявила о задержании 10 граждан России в пяти различных регионах. Эти лица действовали по указанию украинских спецслужб и совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов, а также незаконно вмешивались в работу объектов энергетики и транспорта. Кроме того, сообщается, что задержанные, будучи обманутыми мошенниками, оформили кредиты на суммы от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей и перевели эти средства на так называемые «безопасные счета».