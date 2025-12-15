В Союзе потребителей рассказали, как поменялся новогодний стол россиян

Празднование Нового года в России остаётся традиционным, но предпочтения граждан меняются под влиянием экономики. Об этом рассказал председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

По его словам, очевиден сдвиг в пользу отечественных продуктов и более экономных решений. Например, из-за высокой цены многие отказываются от красной икры, заменяя дорогие ингредиенты в салатах. В подарках же растёт запрос на прагматичные вещи вроде сертификатов.

«Однозначно можно заключить, что потребление перераспределилось в сторону отечественного производителя. Все данные свидетельствуют о том, что у нас на полках магазинов стало намного больше отечественных товаров», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Койтов добавил, что, несмотря на общую инфляцию, стоимость набора для оливье в этом году выросла всего на 4% благодаря удешевлению овощей. Он также выразил обеспокоенность ростом фальсификата на рынке из-за ослабленных проверок бизнеса.

Ранее стало известно, что средний набор продуктов для новогоднего стола на четверых в 2025 году будет стоить около 10 тысяч рублей. В стандартную корзину вошло всё для полноценного праздника: от горячего, овощной нарезки и традиционных салатов — оливье, сёледка под шубой — до бутербродов с икрой, фруктов, торта и напитков. Самой затратной позицией оказались именно бутерброды с красной икрой, стоимость ингредиентов для которых достигла 2 666 рублей, что подтверждает слова экспертов о её высокой цене как факторе изменения потребительских привычек.