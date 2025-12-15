Министрам иностранных дел Евросоюза стоило бы озаботиться собственными проблемами, а не распространять дезинформацию о Грузии. Такое заявление сделала вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани.

Она подчеркнула, что слышит из Брюсселя лишь ложь и дезинформацию, а европейская бюрократия, по мнению вице-спикера, давно перестала служить интересам народов континента.

«По существу же их должна заботить не успешная Грузия, а собственный печальный регресс, о чём уже открыто говорят в Вашингтоне», — заключила Цилосани.

Поводом для столь жёсткой реакции стали критические оценки, которые прозвучали в Брюсселе от глав внешнеполитических ведомств ЕС перед рабочими переговорами. Наиболее жёсткую позицию занял министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который позволил себе назвать действующее правительство Грузии «режимом» и потребовал проведения досрочных парламентских выборов.

Экс-начальник грузинского Генштаба, а ныне один из лидеров партии «Единая нейтральная Грузия» Леван Николеишвили дал на это жёсткий ответ. Он заявил, что у литовского коллеги отсутствуют какие-либо полномочия для того, чтобы указывать суверенному государству, как ему следует жить. По словам Николеишвили, такие заявления являются формой грубого вмешательства и политического шантажа, а иностранным политикам давно пора понять, что Грузия — не их полигон для экспериментов.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Европейского союза. Он обвинил некоторых зарубежных деятелей в прямой поддержке попытки свержения конституционного строя.