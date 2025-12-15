Уиткофф и Кушнер снова призовут Зеленского вывести войска из Донбасса

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на сегодняшней встрече продолжат призывать Владимира Зеленского согласиться на вывод войск из Донбасса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина продолжит отказываться от такого шага.

Напомним, что переговоры в Берлине начались в воскресенье, 14 декабря, с участием Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча, на которой обсуждали мирный план из 20 пунктов, длилась пять часов. По её завершении Уиткофф заявил о достижении определённого прогресса. Переговоры было решено возобновить в понедельник, 15 декабря, с участием европейских лидеров.