Правительство Самарской области уйдёт в отставку с 16 декабря

С 16 декабря правительство Самарской области перейдёт в режим технической отставки. Такое решение было принято губернатором региона Вячеславом Федорищевым, о чём он проинформировал участников в ходе оперативного совещания правительства.

«Принято решение об отставке правительства Самарской области. Решение об отставке носит технический характер в соответствии с изменениями, которые мы внесли в устав области, а также в связи с необходимостью усиления некоторых блоков работы», — заявил чиновник.

Федорищев сообщил, что все действующие министры сохранят свои полномочия в качестве исполняющих обязанности до момента формирования нового кабинета министров. Губернатор планирует представить кандидатуру главы правительства на утверждение региональному законодательному органу.

