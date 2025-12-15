Кардиолог объяснил, почему в США занизили норму давления и как обстоят дела в России

Снижение пороговых значений артериального давления в американских клинических рекомендациях может нести риски для здоровья пациентов с сосудистыми патологиями. Об этом Life.ru заявил кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя недавнее обновление стандартов Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологии.

На мой взгляд, снижение норм давления в Америке связано с состоянием неврологического континуума. Когда у больных есть проблемы с головным мозгом, приведение цифр ниже 120 на 80 может приводить к обкрадыванию кровообращения головного мозга у пациентов с заболеванием сосудов. Андрей Кондрахин Кардиолог

Кондрахин отметил, что хотя для людей с проблемами сердца полезно держать давление пониже, однако слишком низкое давление может быть опасно для мозга. Он напомнил, что, когда врачи предлагали установить норму 110 на 70, специалисты по нервным болезням предупреждали, что это может привести к большему количеству инсультов. Что касается возможного принятия аналогичных стандартов в России, кардиолог выразил скепсис.

«Вряд ли у нас снизят нормы, хотя теоретически мы можем. Мы обычно подстраиваемся под мировые тренды, но у нас есть свой собственный опыт. Мы скорее сделаем похожие клинические рекомендации, но не будем повторять их один в один», — пояснил медик.

По его словам, российские врачи в своей практике продолжают ориентироваться на цифры 120 на 80 как на идеальное давление, что соответствует и британским рекомендациям.

Ранее россиянам рассказали о критически высоком артериальном давлении. В рамках телепередачи «О самом главном» доктор и ведущий Сергей Агапкин акцентировал внимание на смертельно опасных значениях кровяного давления. К врачу обратился 43-летний пациент с показателями 235 на 110 мм рт.ст. Специалист подчеркнул, что при таких цифрах необходима срочная консультация кардиолога.