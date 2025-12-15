Бортпроводника арестовали после того, как он похлопал по плечу коллегу

Бортпроводник авиакомпании United Airlines попал под арест после того, как похлопал по плечу стюардессу Cayman Airways, а затем пригрозил ей увольнением. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Как рассказала бортпроводница, конфликт произошёл на борту самолёта. Коллега сделал ей замечание в грубой форме из-за общения по громкой связи, попросив «закрыть рот». Сотрудница попросила не выражаться в подобном тоне, обвинив работника в расизме. После этой фразы мужчина якобы коснулся её плеча и пригрозил увольнением, предусмотрительно сфотографировав её удостоверение. Сейчас мужчина задержан правоохранителями.

В своё оправдание сотрудник United Airlines заявил, что коснулся стюардессы, чтобы «привлечь внимание». Его претензия заключалась в том, что девушка не соблюдала тишину.