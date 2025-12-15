Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 13:16

Бортпроводника арестовали после того, как он похлопал по плечу коллегу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Feruzbek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Feruzbek

Бортпроводник авиакомпании United Airlines попал под арест после того, как похлопал по плечу стюардессу Cayman Airways, а затем пригрозил ей увольнением. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Как рассказала бортпроводница, конфликт произошёл на борту самолёта. Коллега сделал ей замечание в грубой форме из-за общения по громкой связи, попросив «закрыть рот». Сотрудница попросила не выражаться в подобном тоне, обвинив работника в расизме. После этой фразы мужчина якобы коснулся её плеча и пригрозил увольнением, предусмотрительно сфотографировав её удостоверение. Сейчас мужчина задержан правоохранителями.

В своё оправдание сотрудник United Airlines заявил, что коснулся стюардессы, чтобы «привлечь внимание». Его претензия заключалась в том, что девушка не соблюдала тишину.

Пассажирка закурила сигарету в салоне авиарейса Москва — Сухум
Пассажирка закурила сигарету в салоне авиарейса Москва — Сухум

Ранее Life.ru рассказывал, как стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air скончалась после того, как её заставили работать при плохом самочувствии во время рейса Милан — Тайбэй. Профсоюзы сообщили, что старший бортпроводник проигнорировал состояние сотрудницы и не связался с медицинской службой.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar