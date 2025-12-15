Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

15 декабря, 13:09

Стало известно, как освобождение Варваровки нарушило логистику ВСУ под Гуляйполем

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Освобождение Варваровки в Запорожской области позволило российским подразделениям перехватить контроль над ключевыми дорогами вокруг Гуляйполя и серьёзно осложнить снабжение украинских сил на этом направлении. Село расположено в нескольких километрах от города, где ВСУ заранее создали крупный укрепрайон.

Штурм вели гвардейцы-разведчики группировки войск «Восток», которые продвигались со стороны ранее занятого Доброполья на бронетехнике, под постоянными атаками украинских дронов.​ Один из штурмовиков-разведчиков с позывным Горелый рассказал телеканалу «Звезда», что во время зачистки позиций им пришлось отражать сразу несколько атак FPV-дронов.

«Было два ВСУшника. Мы зачистили блиндаж. На открытке нас спалили FPV-дроны. Меня атаковали четыре дрона. Я отполз с открытки до лесополки. Оказал себе помощь», — описал он эпизод боя.

По словам военных, российские подразделения подавили огневые точки противника и зачистили опорные пункты, а часть украинских бойцов в панике отступила, бросив раненых и погибших, некоторые позднее сдались в плен.​

Командир группы с позывным Красава рассказал, что пленные жалуются на своё командование. По оценке военных, в боях за Варваровку украинская сторона также понесла заметные потери в живой силе и технике.​ После занятия села российская воздушная разведка и артиллерия получили возможность контролировать основные маршруты, ведущие к Гуляйполю, включая пути снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области.

Напомним, накануне стало известно, что бойцы ВС РФ развернули российский триколор в освобождённой Варваровке. В результате боевых действий был взят под контроль крупный опорный пункт. Освобождение населённого пункта позволило улучшить тактическое положение на передовой.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
