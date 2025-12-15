Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала национального центра «Россия» в Красноярске и выразил уверенность, что комплекс на набережной Енисея станет центром делового и дружеского общения для жителей и гостей региона. Об этом сообщили в пресс-службе НЦ «Россия».

Путин поздравил жителей Красноярска с открытием филиала НЦ «Россия». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Уверен, что филиал национального центра «Россия», расположенный на живописной набережной Енисея, станет настоящей точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края», — говорится в телеграмме президента.

Глава государства подчеркнул, что открытие Международной выставки-форума «Россия» и национального центра стало важным событием в культурной, деловой и общественной жизни страны. Путин отметил, что благодаря проекту миллионы россиян увидели достижения отечественных компаний, научных центров и регионов, а также познакомились с многообразием культур и традиций страны.

По словам президента, проект получает продолжение в создании филиалов национального центра «Россия» от Тихого океана до Балтики, и Красноярск стал одним из первых городов, где открылся такой комплекс. В экспозиции филиала уделено внимание современным достижениям в науке, образовании, культуре, туризме, здравоохранении и спорте, а также роли региона в экономике и промышленности страны.

Ранее сообщалось, что на форуме «Цифровые решения — 2025», прошедшем в Национальном центре «Россия», участники обсудили достижения цифровой трансформации в российских регионах за последние два года и их влияние на жизнь жителей. Представители Московской, Калужской, Тюменской, Новосибирской и Челябинской областей поделились опытом реализации крупных проектов, включая платформы обратной связи, цифровизацию здравоохранения и внедрение искусственного интеллекта.