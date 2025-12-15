Главу фонда ОМС Самарской области Владислава Романова объявили в розыск

Директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислава Романова объявили в розыск. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Директор фонда ОМС Самарской области Владислав Романов объявлен в розыск», — сообщил источник агентства, не уточнив статью УК РФ.

В пресс-службе фонда заявили, что Романов находится в отпуске, отказавшись раскрывать его даты и комментировать информацию о розыске. В региональном ГУМВД России также не стали давать комментарии по ситуации.

Ранее сообщалось, что экс-сенатор Александр Тер-Аванесов заочно обвинён в мошенничестве и объявлен в федеральный розыск по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере. Дело связано с бывшим замминистра строительства ДНР Юлией Мерваезовой, которая обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с ущербом более 4,1 млрд рублей при заключении госконтрактов на строительство военных объектов общей стоимостью свыше 9 млрд рублей.