Бывшего сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в федеральный розыск

Экс-сенатора Александра Тер-Аванесова заочно обвинили в мошенничестве, он объявлен в федеральный розыск по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере») в рамках дела, связанного с бывшим замминистра строительства ДНР Юлией Мерваезовой. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

«Объявить в розыск обвиняемого Тер-Аванесова Александра», — указано в документах.

Сама Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с ущербом более 4,1 млрд рублей при заключении госконтрактов на строительство военных объектов общей стоимостью свыше 9 млрд рублей. В 2021-2022 годах она была директором Военно-строительной компании, которая в 2022 году переименована в АО «Сибирьпромгрупп». Следствие считает, что экс-замминистра выводила деньги при реализации госконтрактов. При этом защита утверждает, что преступления происходили вне её трудового периода.

Сейчас по делу проходят 14 спорных госконтрактов, назначены строительные и бухгалтерские экспертизы. Расследование началось ещё летом 2023 года, фигурантами выступают девять человек, включая бывшего замминистра, руководителей различных строительных организаций и соучредителя ООО «Технострой». Потерпевшими признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.

Сам Тер-Аванесов был сенатором от Костромской области с 2006 по 2015 год и депутатом областной думы в 2015-2016 гг. Он входил в несколько комитетов Госдумы, включая комитеты по экономической политике, спорту и региональной политике.

