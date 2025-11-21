Россия и США
21 ноября, 04:43

Ущерб по делу экс-замглавы минстроя ДНР Мерваезовой достиг 9 млрд рублей

Юлия Мерваезова. Обложка © Telegram / МИНСТРОЙ ДНР

Правоохранители установили, что ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и других участников схемы превысил 9 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Как отмечается в материалах дела, преступные действия были связаны с хищением средств при реализации 14 государственных контрактов на строительство объектов для Министерства обороны РФ. Мерваезова обеспечивала получение авансов, выводила и обналичивала деньги со специальных счетов, а также оформляла поддельные первичные бухгалтерские документы, чтобы скрыть хищения. Общая сумма ущерба может ещё увеличиться по ходу дела.

А ранее к делу Юлии Мерваезовой о мошенничестве при выполнении государственных контрактов на возведение военных объектов был привлечён в качестве свидетеля экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов. До этого ущерб от действий бывшей чиновницы был оценён более в чем 4 млрд рублей.

Тимур Хингеев
