Ущерб по делу экс-замглавы минстроя ДНР Мерваезовой достиг 9 млрд рублей

Правоохранители установили, что ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и других участников схемы превысил 9 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Как отмечается в материалах дела, преступные действия были связаны с хищением средств при реализации 14 государственных контрактов на строительство объектов для Министерства обороны РФ. Мерваезова обеспечивала получение авансов, выводила и обналичивала деньги со специальных счетов, а также оформляла поддельные первичные бухгалтерские документы, чтобы скрыть хищения. Общая сумма ущерба может ещё увеличиться по ходу дела.