15 декабря, 13:24

На Кубани пятеро сотрудников «Сахарного завода» отравились парами сероводорода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Ленинградском районе Краснодарского края пятеро сотрудников «Сахарного завода» доставлены в больницу после отравления сероводородом. Инцидент произошёл на насосной станции предприятия. Об этом рассказал телеграм-канал Kub Mash.

По данным следствия, трое работников потеряли сознание, когда на них хлынула вода с высоким содержанием газа. Двое коллег, пытаясь помочь, также надышались сероводородом и получили отравление. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда.

Ранее Life.ru сообщал, что в Азербайджане более 20 человек отравились угарным газом на поминках. Всех пострадавших пришлось госпитализировать. После лечения их выписали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
