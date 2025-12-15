На Кубани пятеро сотрудников «Сахарного завода» отравились парами сероводорода

В Ленинградском районе Краснодарского края пятеро сотрудников «Сахарного завода» доставлены в больницу после отравления сероводородом. Инцидент произошёл на насосной станции предприятия. Об этом рассказал телеграм-канал Kub Mash.

По данным следствия, трое работников потеряли сознание, когда на них хлынула вода с высоким содержанием газа. Двое коллег, пытаясь помочь, также надышались сероводородом и получили отравление. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда.

