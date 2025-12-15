Уровень доверия граждан Украины к Соединённым Штатам и НАТО за год сократился практически вдвое. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце ноября — начале декабря.

Согласно обнародованным результатам, США в настоящее время доверяют лишь 21% опрошенных украинцев, в то время как год назад, в декабре 2024 года, этот показатель составлял 41%. Доля тех, кто не доверяет американскому руководству, выросла с 24% до 48%. Около 32% респондентов не смогли определиться с ответом.

Похожая негативная динамика наблюдается и в отношении Североатлантического альянса. Доверие к НАТО за год снизилось с 43% до 34%, а число скептически настроенных граждан увеличилось с 25% до 41%. Затруднились с оценкой 25% участников опроса.

Исследование проводилось с 26 ноября по 13 декабря, в нём приняли участие 547 респондентов. Статистическая погрешность данных не превышает 5,6% для показателей, близких к 50%.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о массовом бегстве украинцев из Киева и других городов. Парламентарий отметил, что такое поведение населения связано с несогласием с политикой Владимира Зеленского, которая направлена на эскалацию конфликта и принудительную мобилизацию. Ухудшение состояния киевской инфраструктуры перед зимой также является фактором, способствующим оттоку населения.