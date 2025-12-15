Прямая линия 2025
15 декабря, 13:37

Нижегородскому «маньяку-кукольнику» до июня продлили принудительное лечение

Обложка © Анатолий Москвин. Обложка © SHOT

Нижегородскому «маньяку-кукольнику» продлили принудительное лечение на полгода. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

В октябре появлялась информация, что осенью Анатолия Москвина могут выписать из больницы. Однако позднее появились другие данные, по которым лечение продлится до середины июня следующего года.

В 2011 году в квартире Москвина было найдено 26 мумий, которых он сделал из останков девочек, выкопанных на кладбище. Его отправили на принудительное лечение с диагнозом «шизофрения». Москвин с 2012 года находится в психиатрической больнице № 2.

А ранее Life.ru писал, что другой печально известный преступник – «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин – потребовал смягчить пожизненный приговор. Он утверждает, что заслуживает 25 лет лишения свободы, ссылаясь на признание вины и «примерное поведение».

