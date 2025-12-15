Прямая линия 2025
Парижские улицы украшены праздничной иллюминацией, однако в поздравлениях тщательно избегают упоминания Рождества. Как сообщает газета Le Figaro, на световых табло вместо традиционных пожеланий теперь красуются нейтральные надписи «Весёлых праздников!».

Такая политика вызывает неоднозначную реакцию в обществе. За пределами столицы большинство французов игнорируют эти нововведения и по-прежнему готовятся именно к празднованию Рождества.

Истоки этой тенденции эксперты видят в рекомендациях Еврокомиссии. Ведомство выпустило внутреннее руководство для чиновников, где прямо рекомендует находить альтернативу слову «Рождество» для продвижения инклюзивного подхода.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку традиционного Рождества. Организовал мероприятие правый активист Томми Робинсон, глава движения «Соединим королевство». Вышедшие на улицы города десятки тысяч человек выступили против секуляризации праздника и стирания христианской культуры Великобритании.

