Во Франции отменили слово «Рождество»
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Парижские улицы украшены праздничной иллюминацией, однако в поздравлениях тщательно избегают упоминания Рождества. Как сообщает газета Le Figaro, на световых табло вместо традиционных пожеланий теперь красуются нейтральные надписи «Весёлых праздников!».
Такая политика вызывает неоднозначную реакцию в обществе. За пределами столицы большинство французов игнорируют эти нововведения и по-прежнему готовятся именно к празднованию Рождества.
Истоки этой тенденции эксперты видят в рекомендациях Еврокомиссии. Ведомство выпустило внутреннее руководство для чиновников, где прямо рекомендует находить альтернативу слову «Рождество» для продвижения инклюзивного подхода.
Ранее сообщалось, что в Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку традиционного Рождества. Организовал мероприятие правый активист Томми Робинсон, глава движения «Соединим королевство». Вышедшие на улицы города десятки тысяч человек выступили против секуляризации праздника и стирания христианской культуры Великобритании.
