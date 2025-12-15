Барбершопы в России растеряли клиентов перед Новым годом

Спрос на услуги индустрии красоты в России, включая мужской сегмент, существенно сократился в предновогодний период. Такое наблюдение в беседе с «Постньюс» сделал парикмахер и владелец барбершопа Степан Акентьев.

По его оценкам, падение спроса в обоих сегментах составляет в среднем от 30 до 40%. Эксперт напомнил, что рынок уже сталкивался с похожими спадами в 2014, 2018 и 2020 годах. Однако после пандемии потребительские привычки изменились кардинально, что во многом связано с распространённостью удалённого формата работы.

«Мужчины в среднем стригутся раз в три-четыре недели. Сейчас многие просто оттягивают визит. Раньше клиент мог подстричься в конце ноября и ещё раз — перед корпоративом. Сейчас корпоративов нет, поэтому люди переносят стрижку ближе к Новому году», — пояснил Акентьев.

Ситуацию дополнительно усугубляет сезонный рост заболеваемости гриппом, а также возвращение к удалёнке в некоторых компаниях. Из-за болезней или отсутствия необходимости появляться в офисе клиенты массово отменяют заранее сделанные записи. Это создаёт дополнительное давление на выручку салонов и барбершопов. Эксперт считает, что снижение цен в текущих условиях не станет для бизнеса эффективным решением. Он отметил, что расходы мастеров постоянно растут, а с 2026 года часть индустрии столкнётся с повышенной налоговой нагрузкой из-за перехода на НДС.

Ранее стало известно, что молодёжной среде вновь набирает популярность культовая мужская стрижка — чёлка «шторкод». По словам мастеров, этот образ выглядит стильно и добавляет образу дерзкой индивидуальности. Его ключевое преимущество заключается в универсальности, так как он хорошо сочетается как с короткой длиной волос, так и со средней.