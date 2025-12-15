Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Регион
15 декабря, 13:47

Россиянам рассказали, можно ли оформить возврат новогодней ёлки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Balser

Искусственную новогоднюю ёлку можно вернуть в магазин в течение 14 дней с момента покупки, а вот с живым деревом всё гораздо сложнее. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Эксперт пояснил, что живая ель, как и любое растение, входит в специальный перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату, если нет явного брака. Вернуть её можно лишь в том случае, если изначально она была нежизнеспособна.

«Можно вернуть искусственную ёлку без всяких проблем в течение двух недель… Могут быть какие-то претензии по упаковке, но, по сути, Закон о защите прав потребителей не ограничивает такую возможность», — отметил Шапкин в беседе с RT.

Для возврата главное — сохранить товарный вид и иметь доказательства покупки, хотя чек не обязателен. Эксперт призвал покупателей не бояться отстаивать свои права при продаже некачественных изделий.

Ранее юрист предупредил, что незаконная вырубка новогодней ели может повлечь за собой как крупные штрафы, так и реальное тюремное заключение. При незначительном ущербе грозит административный штраф: от 3-4 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч для компаний. Если же вырубка совершена в лесопарковой зоне или с применением техники, штрафы возрастают, а дерево конфискуют.

