В Британии подсчитали ущерб в случае ядерного удара со стороны России

Если Россия решится на ядерный удар по Британии, это обернётся трагедией для сотен тысяч жизней. Об этом пишет таблоид Daily Star.

Для воссоздания подобных условий издание воспользовалось ресурсом NUKEMAP, с помощью которого можно оценить ущерб удара заданной заранее ядерной бомбы. Точки для атаки были расставлены на трёх статегических британских объектах — Плимуте, где расположена крупнейшая база Королевского военно-морского флота Великобритании, Телфорде, в котором располагаются объекты ВПК, а также Барроу-ин-Фернессе, специализирующемуся на создании атомных подводных лодок.

В первом случае, как подсчитал ресурс, погибнет не менее 133 519 человек, ещё 85 830 понадобится медицинская помощь. Радиус поражения достигнет 12,8 квадратных километров, а поражение радиацией — 18,6 квадрата. Во втором случае жертвами удара станут 71 530 жителей, и еще 49 040 получат ранения. В последнем случае погибнут 54 060 человек, и 12 620 будут ранены.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации. По его словам, все три страны заинтересованы в сокращении ядерных вооружений.