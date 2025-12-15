Российский сенатор Владимир Джабаров, занимающий пост первого заместителя председателя комитета по международным делам, предостерёг Европу от эскалации конфликта с российским «теневым флотом», заявив, что это может привести к «очень печальным» последствиям. Комментируя новые санкции ЕС, он обратился к главе евродипломатии Кае Каллас с призывом прекратить провокационные заявления и угрозы в адрес России.

«Мне кажется, Кае Каллас лучше остановиться со своими высказываниями и прекратить угрожать России, иначе это очень печально кончится и для её страны, и для неё. Оставьте Россию в покое», — приводит слова Джабарова «Лента.ру».

По мнению сенатора, европейские санкции, направленные на «теневой флот», являются бессмысленными и могут вызвать ответные действия со стороны этого флота, что, как он подчеркнул, «очень печально кончится для Европы».

Ранее Каллас, объявила, что будут введены санкции против 40 танкеров «теневого флота». Эти танкеры, как утверждается, якобы имеют отношение к России.