15 декабря, 14:56

Финансист оценил вероятность снижения ключевой ставки Банком России

Обложка © Life.ru

Совет директоров Банка России 19 декабря может снизить ключевую ставку в пятый раз подряд, но значительного падения ждать не стоит. Такое мнение высказал эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто.

По его словам, решение регулятора будет зависеть от данных по инфляции. Если аналитики ЦБ по-прежнему считают, что цены продолжают расти, даже с замедлением, то ставку либо не тронут, либо опустят на 0.25-0.5 процентного пункта.

«Когда Росстат заявляет, что инфляция в России снижается, аналитики Центрального банка говорят обратное... Если они считают, что инфляция всё равно продолжает расти, то снижение ключевой ставки может и не быть, либо с шагом 0,25-0,5%», — пояснил Солабуто в эфире радио Sputnik.

Таким образом, финальное решение 2025 года остаётся под вопросом и будет принято на основании внутренней оценки ЦБ, а не официальных цифр Росстата.

Ранее кандидат экономических наук спрогнозировал, что Центробанк с высокой вероятностью снизит ключевую ставку на заседании 19 декабря. По его оценкам, базовым сценарием (с вероятностью 55%) является снижение на 1 процентный пункт — до 15.5%. При этом существует 39%-ная вероятность более глубокого снижения на 1.5 п.п.

Юрий Лысенко
