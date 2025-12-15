Прямая линия 2025
Американский словарь Merriam-Webster назвал «слово года»

Обложка © Life.ru

Авторитетный американский словарь Merriam-Webster объявил, что слово «слоп» (slop) было выбрано в качестве слова 2025 года. Редакторы словаря сообщили о своём решении на официальном ресурсе.

По определению Merriam-Webster, «слоп» относится к цифровому контенту низкого качества, который зачастую создается в больших объемах с использованием технологий искусственного интеллекта.

Словарь на 2025 год решил, что под «слопом» теперь понимается всякий мусор вроде:

  • Тупых видео
  • Нелепой рекламы
  • Фейковых новостей
  • Бессмысленных книжек
  • И вообще всего, что ИИ наклепал низкого качества
Интересно, что это слово появилось ещё в 1700-х годах и тогда означало просто грязь и слякоть. Потом, в 1800-х, оно стало означать всякие помои и отходы, а со временем вообще стало синонимом мусора.
«Тревожность», ИИ и «окак» стали у россиян главными словами 2025 года

Ранее сообщалось, что «зумер» признано словом года по версии портала «Грамота.ру». На второе место эксперты поставили «выгорание», третье заняло слово «ред-флаг».

