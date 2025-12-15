Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 14:20

Корональная дыра на Солнце может вызвать магнитные бури 17 и 18 декабря

Обложка © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Обложка © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Солнечная активность в ближайшие дни снизится до нуля, прогнозируют в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Полное затишье ожидается к 17–18 декабря.

Однако на Солнце сформировалась крупная корональная дыра необычной формы, через которую солнечный ветер может начать воздействовать на Землю и вызвать магнитные бури, предположительно, низшего первого уровня G1. Их стоит ожидать 17 и 18 декабря.

«Абсолютно депрессивную картину солнечной зимы в ближайшие дни, скорее всего, несколько разбавит довольно крупная корональная дыра весьма своеобразной формы. <...> Вероятно, в среду или четверг к Земле придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго, более развернутого, крыла», — указали в ИКИ РАН.

Оторвавшийся от Солнца протуберанец в 80 раз превышал диаметр Земли
Оторвавшийся от Солнца протуберанец в 80 раз превышал диаметр Земли

Напомним, что солнечная активность заметно снизилась, о чём свидетельствует сокращение количества вспышек. По мнению учёных, звезда входит в двухнедельный период относительного спокойствия. Астрономы предполагают, что снижение активности происходит и на невидимой стороне Солнца.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar