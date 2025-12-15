Корональная дыра на Солнце может вызвать магнитные бури 17 и 18 декабря

Солнечная активность в ближайшие дни снизится до нуля, прогнозируют в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Полное затишье ожидается к 17–18 декабря.

Однако на Солнце сформировалась крупная корональная дыра необычной формы, через которую солнечный ветер может начать воздействовать на Землю и вызвать магнитные бури, предположительно, низшего первого уровня G1. Их стоит ожидать 17 и 18 декабря.

«Абсолютно депрессивную картину солнечной зимы в ближайшие дни, скорее всего, несколько разбавит довольно крупная корональная дыра весьма своеобразной формы. <...> Вероятно, в среду или четверг к Земле придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго, более развернутого, крыла», — указали в ИКИ РАН.

Напомним, что солнечная активность заметно снизилась, о чём свидетельствует сокращение количества вспышек. По мнению учёных, звезда входит в двухнедельный период относительного спокойствия. Астрономы предполагают, что снижение активности происходит и на невидимой стороне Солнца.